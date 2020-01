Salta un'altra panchina: Monza chiama Parisi

VOLLEY

E' un gennaio bollente per la pallavolo femminile. Dopo Caserta e Scandicci, tocca a Monza cambiare la guida tecnica. La Saugella ha salutato Massimo Dagioni con una risoluzione consensuale affidando la panchina a Carlo Parisi, disponibile dopo la fine dell'avventura a Scandicci nella scorsa estate. In attesa dell'arrivo in Brianza dello storico coach di Busto (con cui vinse lo scudetto del 2012), la squadra è affidata al secondo allenatore Fabio Parazzoli, che dirigerà le sue ragazze nel Trofeo Mimmo Fusco.

E' durato quindi pochi mesi il regno di Dagioni a Monza. Il tecnico romano era stato richiamato a Monza a luglio dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca, di cui era stato assistente.

Parisi, dal canto suo, prende in corsa una squadra che attualmente è al sesto posto della classifica e che mercoledì prossimo tornerà in campo per affrontare la capolista Imoco Conegliano.nella prima giornata del girone di ritorno.