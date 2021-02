Perugia festeggia il primato in classifica. Colpo Milano: Trento battuta 3-0

VOLLEY MASCHILE

Nel remake della finale di Coppa Italia di domenica 31 gennaio è la Sir Safety Conad Perugia a esultare per la vittoria al tie-break (25-21, 23-25, 25-23, 20-25, 14-16) sulla Cucine Lube Civitanova. Con una sola giornata ancora da giocare, gli umbri mettono aritmeticamente la parola fine sulla corsa per il primato nella classifica della regular season, portandosi infatti a quattro punti di vantaggio sui rivali guidati da De Giorgi. Sir Safety Conad Perugia

Terza vittoria di fila in campionato per una strepitosa Allianz Milano, concreta nel surclassare l'Itas Trentino con il risultato finale di 3-0: 25-22, 25-23, 25-22 i parziali con cui il team guidato da Roberto Piazza ottiene un successo che interrompe la striscia negativa di sconfitte contro i dolomitici. Sono ora due (in sedici confronti) i successi di Milano su Trento, mentre tre sono i punti che Piano e compagni mettono in cassaforte.

Serata da dimenticare per la Vero Volley Monza. Il sestetto brianzolo cade infatti tra le mura amiche dell’Arena di Monza contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-0 (20-25, 30-32, 22-25), senza sfruttare la ghiotta occasione di salire al quarto posto in graduatoria proprio ai danni degli uomini di Bernardi. Troppo fallosa dai nove metri (22 gli errori finali solo al servizio) e mai veramente brillante in fase offensiva la squadra guidata da Eccheli.

La Top Volley Cisterna supera la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e torna al successo in SuperLega. Con i pontini ad avere la meglio al quinto set, sono i 32 punti di Giulio Sabbi a rivelarsi decisivi.

Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-21, 23-25, 25-23, 20-25, 14-16)

- Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 22, Anzani 10, Rychlicki 14, Leal 20, Simon 10, Larizza (L), Balaso (L), Marchisio 0, Kovar 1, Falaschi 0, Hadrava 0, Yant Herrera 1. N.E. Diamantini. All. De Giorgi.

- Perugia: Travica 3, Plotnytskyi 15, Russo 1, Ter Horst 12, Leon Venero 29, Solé 12, Biglino (L), Colaci (L), Ricci 7, Piccinelli 0, Zimmermann 0, Vernon-Evans 0, Atanasijevic 4. N.E. Sossenheimer. All. Heynen.

Allianz Milano-Itas Trentino 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)

- Milano: Basic 1, Kozamernik 7, Sbertoli 1, Patry 16, Piano 9, Mosca 0, Ishikawa 10, Urnaut 8, Pesaresi (L). N.E. Staforini (L), Daldello, Maar, Weber, Meschiari. All. Piazza.

- Trento: Michieletto 2, Rossini (L), Lucarelli 4, Giannelli 2, Kooy 5, Nimir 19, Podrascanin 9, Lisinac 8, De Angelis (L). N.E. Cortesia, Argenta, Sperotto, Sosa. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25, 30-32, 22-25)

- Monza: Orduna 0, Dzavoronok 14, Beretta 6, Lagumdzija 16, Lanza 9, Galassi 6, Brunetti (L), Davyskiba 2, Federici (L), Calligaro 0, Holt 0. N.E. Rossi, Ramirez Pita, Falgari. All. Eccheli.

- Piacenza: Baranowicz 0, Clevenot 10, Polo 7, Grozer 11, Russell 18, Mousavi 7, Fanuli (L), Tondo 0, Scanferla (L), Antonov 0, Botto 0, Finger 0. N.E. Izzo, Candellaro. All. Bernardi.

Top Volley Cisterna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (15-25, 27-25, 21-25, 25-21, 15-12)

- Cisterna: Seganov 1, Tillie 11, Szwarc 8, Sabbi 32, Cavuto 18, Krick 9, Rondoni (L), Cavaccini (L), Onwuelo 0. N.E. Rossato, Sottile, Rossi, Randazzo. All. Kovac.

- Vibo Valentia: Saitta 4, Rossard 12, Chinenyeze 9, Drame Neto 16, Defalco 14, Cester 7, Sardanelli (L), Rizzo (L), Almeida Cardoso 0. N.E. Chakravorti, Dirlic, Corrado, Gargiulo, Fioretti. All. Baldovin.

RISULTATI E CLASSIFICA