Nulla da fare per Scandicci: il Vakıf vince 3-0

CHAMPIONS LEAGUE

È un match senza storia quello che è andato in scena al PalaEstra di Siena: la Savino Del Bene Scandicci cade 3-0 nel big match della quinta giornata della Pool B della CEV Champions League. Troppo forte il VakıfBank Istanbul dell'ex Isabelle Haak.

Buon avvio della Savino Del Bene, che però tiene in vita il Vakıf con 3 errori al servizio nei primi 8 punti delle turche. Primo time-out Cristofani sull’8-11, che si gioca il doppio cambio e si riporta in parità (17-17) con un attacco vincente di Pietrini. Il break al servizio di Ognjenović però complica i piani di Scandicci, che in un batter d’occhio si trova 17-21. Le toscane sono bravissime a rimontare dal 24-22 fino ai vantaggi, ma è il Vakıf a trovare il 28-26 finale con un ace nella zona di conflitto tra Merlo e Pietrini.

Sul 9-5 per le turche Malinov cade a terra dopo un muro toccandosi la caviglia destra. Qualche secondo di apprensione, poi la palleggiatrice italiana si rialza e si torna a giocare. Ma il Vakıf va forte, mentre la Savino Del Bene è calata in attacco rispetto al set precedente. È un errore al servizio di Pietrini che fissa il tabellone del PalaEstra sul 25-19.

Le scandiccesi trovano il 10-10 con un muro di Kąkolewska. Sul 13-11 per il Vakıf ancora uno stop per infortunio: questa volta è Pietrini a essere sostituta per un colpo alla testa dopo uno scontro con Malinov. Entra Gray, ma la storia non cambia: anche con un po’ di fortuna le turche vanno sul 18-14 per poi chiudere agevolmente 25-21.

