Novara torna a correre, crisi Scandicci. Bene Conegliano e Casalmaggiore

VOLLEY FEMMINILE

Torna al successo la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che supera per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) la Savino Del Bene Scandicci e reagisce alla sconfitta senza appello subita dalla Saugella Monza: merito di una prestazione corale di alto livello, impreziosita dagli acuti di alcune singole, tra cui spicca il ritorno in sestetto di Haleigh Washington, premiata con merito MVP del match. È amaro il ritorno di Massimo Barbolini al Pala Igor, palazzetto in cui ha costruito la vittoria della Champions League e non solo con le piemontesi. Per Scandicci è la 5ª sconfitta nel 2021, anche se può sorridere per il rientro a pieno regime di Magdalena Stysiak. Savino Del Bene Scandicci

Termina con il sorriso una settimana di fuoco per l’Imoco Volley Conegliano, che espugna anche l'Arena della Saugella Monza con un netto 3-0 (15-25, 20-25, 25-27). Dimostrazione di forza delle pantere, che conquistano la 5ª vittoria in 8 giorni tra campionato e Champions League e alzano la striscia complessiva a 46 successi consecutivi. Difficile chiedere di più alle ragazze di Gaspari, costretto a schierare in regia la giovane Martina Casarotti considerati i problemi fisici di Orro e Carraro.

Sono della VBC èpiù Casalmaggiore i tre punti in palio nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A1. Le rosa di Carlo Parisi superano Il Bisonte Firenze per 3-0 (25-18, 29-27, 25-21), festeggiando una vittoria che mancava dal 20 dicembre e che le allontana dalle zone più pericolose della classifica: le casalasche salgono a quota 17, raggiungendo proprio le bisontine.

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-22, 25-23, 25-22)

- Novara: Hancock 5, Bosetti 14, Chirichella 1, Smarzek 9, Herbots 15, Washington 9, Sansonna (L), Bonifacio 2, Daalderop 1, Battistoni, Zanette, Populini. Non entrate: Tajè, Napodano (L). All. Lavarini.

- Scandicci: Popovic 7, Stysiak 16, Vasileva 7, Lubian 6, Malinov 2, Pietrini 9, Merlo (L), Bosetti, Courtney, Drewniok, Camera. Non entrate: Cecconello, Carocci (L), Samadan. All. Barbolini.

Saugella Monza-Imoco Volley Conegliano 0-3 (15-25, 20-25, 25-27)

- Monza: Heyrman 6, Casarotti, Orthmann 7, Danesi 6, Van Hecke 12, Begic, Parrocchiale (L), Meijners 9, Squarcini, Negretti, Davyskiba. Non entrate: Orro (L), Obossa. All. Gaspari.

- Conegliano: Wolosz 2, Adams 9, Folie 12, Egonu 22, Hill 5, De Kruijf 7, De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Butigan, Sylla (L), Gicquel, Omoruyi, Fahr. All. Santarelli.

VBC èpiù Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-18, 29-27, 25-21)

- Casalmaggiore: Marinho 1, Bajema 16, Melandri 9, Montibeller 16, Kosareva 9, Stufi 7, Sirressi (L), Ciarrocchi, Maggipinto, Vanzurova, Bonciani. All. Parisi.

- Firenze: Enweonwu, Ogoms 7, Nwakalor 28, Guerra 9, Alberti 2, Cambi 3, Venturi (L), Van Gestel 3, Kone 1, Hashimoto, Panetoni, Lazic. All. Mencarelli.

RISULTATI E CLASSIFICA