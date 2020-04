Niente Busto Arsizio, Sorokaite a un passo dal Giappone

Indre Sorokaite è vicinissima ad approdare per la seconda volta in carriera in Giappone. Dopo l'esperienza con le Denso Airybees nel 2013/14, l'italo-lituana può firmare con le Toyota Auto Body Queenseis, società con sede a Kariya. L'ormai ex-giocatrice di Conegliano lascia il Veneto dopo aver conquistato un Mondiale per Club, una Coppa Italia e una Supercoppa.