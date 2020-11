Monza si impone su una Perugia convalescente. Padova torna alla vittoria

VOLLEY MASCHILE

Festeggiano tutti nel big match dell'Arena di Monza tra Vero Volley e Sir Safety Conad Perugia. Gli umbri perché hanno sconfitto l'incubo Covid-19 e sono tornati a disputare una gara ufficiale (seppur con Travica e Biglino assenti e con una condizione fisica da ritrovare) dopo 28 giorni. I brianzoli, perché una vittoria per 3-0 (25-20, 25-21, 25-22) contro gli uomini di Heynen non si conquista tutti i giorni. E festeggia, infine, Filippo Lanza, schiacciatore della Vero Volley che in estate è stato messo ai margini del progetto dei Block Devils con tanto di risoluzione del contratto. Lega Pallavolo Serie A

Non può ritenersi soddisfatta l'Allianz Milano, che nell'anticipo di questa 11ª giornata di campionato è uscita sconfitta dalla sfida interna contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25). Per la formazione di Bernardi arriva la quinta vittoria stagionale, mentre nelle fila meneghine si deve fare i conti con l'infortunio muscolare occorso all'opposto Patry che ha complicato in modo inevitabile una contesa già difficile in partenza.

Il derby veneto si colora di bianconero: è la Kioene Padova ad avere la meglio sulla NBV Verona, anche lei al rientro dopo un lungo stop causa Covid-19. Si lotta in tutti i parziali, con un quarto set avvincente ed estenuante che viene conquistato dagli uomini di Cuttini per 33-35. Il punteggio finale recita Verona-Padova 1-3, con i seguenti parziali: 21-25, 27-25, 23-25, 33-35.

Vero Volley Monza-Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-20, 25-21, 25-22)

- Monza: Orduna 2, Dzavoronok 12, Holt 4, Lagumdzija 14, Lanza 10, Galassi 15, Falgari (L), Beretta 0, Federici (L). N.E.: Sedlacek, Ramirez Pita, Davyskiba, Calligaro, Brunetti. All. Eccheli.

- Perugia: Zimmermann 0, Plotnytskyi 10, Ricci 3, Ter Horst 6, Leon Venero 14, Russo 7, Atanasijevic 4, Solé 1, Piccinelli 0, Colaci (L), Vernon-Evans 0. N.E.: Sossenheimer. All. Heynen.

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-23, 16-25, 22-25, 19-25)

- Milano: Sbertoli 0, Ishikawa 16, Kozamernik 7, Patry 5, Maar 17, Piano 4, Meschiari (L), Pesaresi (L), Basic 7, Daldello 0, Weber 3, Mosca 0. N.E.: Staforini. All. Piazza.

- Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 12, Polo 8, Grozer 21, Russell 15, Candellaro 7, Scanferla (L), Antonov 0, Fanuli 0. N.E.: Tondo, Izzo, Botto. All. Bernardi.

NBV Verona-Kioene Padova 1-3 (21-25, 27-25, 23-25, 33-35)

- Verona: Spirito 4, Jaeschke 15, Aguenier 11, Jensen 16, Kaziyski 22, Caneschi 5, Donati (L), Bonami (L), Asparuhov 0, Zanotti 0. N.E.: Magalini, Peslac. All. Stoytchev.

- Padova: Shoji 5, Wlodarczyk 10, Vitelli 11, Stern 31, Bottolo 18, Volpato 11, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Casaro 1, Ferrato 0, Merlo 1. N.E.: Fusaro, Milan, Canella. All. Cuttini.

