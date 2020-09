Monza combatte, ma Scandicci ne ha di più: Savino Del Bene in semifinale

Finisce 3-1 (25-22, 25-21, 25-27, 25-21) per Scandicci la sfida che completa il programma dei quarti di finale di Supercoppa italiana di volley femminile. La Savino Del Bene conquista l'ultimo posto disponibile per l'ambitissima Final Four di Piazza dei Signori a Vicenza battendo la Saugella Monza, per lunghi tratti del match appaiata con le toscane, ma quasi mai in grado di mettere l'ultima parola sul set e chiudere a proprio favore la contesa.