Sarà UYBA-Novara in semifinale: sconfitte Chieri e Firenze

SUPERCOPPA FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

I primi due biglietti staccati per la Final Four di Supercoppa italiana di volley femminile vanno alla Unet e-work Busto Arsizio e all'Igor Gorgonzola Novara, che nel secondo turno della prima competizione stagionale hanno superato non senza difficoltà la Reale Mutua Fenera Chieri e Il Bisonte Firenze.

La partita più bella è senz'altro quella tra le piemontesi e le toscane, che hanno infiammato i poco meno di 150 addetti ai lavori presenti al Pala Igor di Novara. La sfida termina 3-2 (23-25, 25-16, 20-25, 25-18, 15-12) per Novara, trascinata dall'MVP Elisa Zanette con ben 19 punti. Il Bisonte ha solo sfiorato la vittoria nella seconda uscita in trasferta di questa Supercoppa, lasciando la competizione a testa altissima e conscia delle proprie possibilità. Per le toscane da sottolineare la prova da veterana (nonostante i soli 20 anni) di Terry Enweonwu, autrice di ben 25 punti con il 45% in attacco.

È un esordio stagionale non semplice per le farfalle del neo-allenatore Marco Fenoglio contro una Chieri a tratti molto aggressiva, spesso in vantaggio nel punteggio nei primi tre parziali (Villani e Perinelli le migliori con 21 e 14 punti rispettivamente). A fine partita, però, la UYBA può festeggiare il 3-1 (25-22, 25-27, 25-20, 25-17) insieme a una decina di tifosi degli Amici delle Farfalle assoldati per il servizio campo e iniziare a lavorare per preparare il grande evento del week-end: la Final Four in Piazza dei Signori a Vicenza.

Sarà una sfida romantica, quella tra Busto Arsizio e Novara, per molti dei protagonisti. Lavarini, Washington, Herbots e Bonifacio hanno giocato con le farfalle nella scorsa stagione, Marco Fenoglio ha vinto lo scudetto con l'Igor Volley nel 2017. Divertimento ed emozioni assicurate.