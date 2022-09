Mondiali Volley: l'Italia soffre, ma vola ai quarti. Cuba ko

VOLLEY

Gli azzurri faticano nei primi set, grazie alla grande partita di Herrera, ma sanno reagire e vincere. Il risultato è una sinfonia tricolore: 3-1 e passaggio del turno. Ora Francia o Giappone

Mondiai volley: gli scatti di Italia-Cuba















1 di 9 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sorride l'Italia negli ottavi di finale dei Mondiali di volley: gli azzurri soffrono ma battono 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) Cuba. La formazione centro-americana, trascinata da un sontuoso Herrera (23 punti), vince il secondo set e mette in difficoltà i campioni d'Europa, bravi a reagire nei successivi parziali. Trascina Romanò, ma è l'esperienza di Anzani a cambiare la sfida nel momento più complicato. Azzurri ai quarti, contro Francia o Giappone.

L'Italia vola ai quarti dei Mondiali di volley: i campioni d'Europa sconfiggono l'insidiosa Cuba col punteggio di 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) e ora attendono la loro rivale. Primo set molto combattuto: gli azzurri restano a lungo davanti, salvo poi subire la reazione degli avversari, trascinati da uno strepitoso Herrera (23 punti totali) e da Simon. Cuba a +2, ma Giannelli suona la carica e arriva il pareggio: il gioco si innervosisce, con un paio di decisioni contestate del board arbitrale, ma l'Italia sa restare in gioco e poi piazzare il break decisivo. Il primo set è azzurro, col punteggio di 25-21 e le ottime giocate di Lavia e Romanò. Cuba tenta subito di rientrare in partita e ci riesce, in un secondo parziale complicato per i ragazzi di Fefé De Giorgi: tanti errori al servizio e tanto nervosismo per i nostri portacolori, che vengono sconfitti col punteggio di 25-21. Si tratta del primo set perso in questi Mondiali, dopo tre partite e mezza, e scuote la Nazionale: Giannelli, Michieletto e compagni sanno reagire dopo lo svantaggio iniziale del terzo set e, soprattutto, dopo che Cuba riesce ad annullare due match point rimettendo il risultato in parità. L'Italia si porta così sul 2-1, vincendo il terzo periodo col punteggio di 26-24.



L'avvio del quarto parziale è shock: Cuba avanti 5-1, De Giorgi suona la carica inserendo l'esperienza di Anzani e ha ragione. L'Italia si scuote e, come una formichina, costruisce un vantaggio convincente mettendo sotto pressione gli avversari: azzurri sul 15-12, un vantaggio che manda in tilt Cuba. I campioni d'Europa annusano l'odore della preda e alzano la qualità del loro gioco: sette match point e vittoria finalizzata col punteggio di 25-18, tre set a uno. L'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali, dove troverà la vincente di Francia-Giappone.