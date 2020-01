Milano trionfa al tie-break, Modena rialza la testa

SUPERLEGA MASCHILE

Nella 15ª di campionato la Cucine Lube Civitanova cade al tie-break nella tutt'altro che scontata trasferta al PalaLido di Milano. Dopo aver perso malamente secondo e terzo parziale, l'Allianz di Piazza rimonta costringendo i marchigiani alla prima sconfitta stagionale in campionato dopo 13 vittorie consecutive. Mattatore della serata il solito Abdel-Aziz con 30 punti.

Particolarmente fallosa, ma comunque vincente la Sir Safety Perugia contro la Calzedonia Verona. 3 a 2 per i ragazzi di Heynen, che però non può essere soddisfatto della prova dei suoi apparsi poco concentrati al rientro dalla sosta natalizia. Block Devils che comunque rosicchiano un punto a Civitanova, il che non è male al termine di una serata complicata.

Vero Volley che nulla può contro l’Itas Trentino. Senza Kurek (out per problemi alla schiena), Monza si gioca le sue chance in un infinito secondo parziale, che però si chiude 33 a 31 per i ragazzi di Lorenzetti. È l’ultimo sussulto per i brianzoli, che non riescono a stare dietro a Giannelli e compagni capitolando 3 a 0.

Indisponibile Holt nella sfida tra la Leo Shoes Modena e Gas Sales Piacenza, non iscritto a referto per influenza. Non si sente però la mancanza del centrale americano, perché i gialloblù sono protagonisti di un’ottima prova dopo le evidenti difficoltà nell’ultima dell’anno contro Padova. 3 a 0 ai danni dei piacentini e Leo Shoes che scaccia i cattivi pensieri ritrovando il 3º posto in classifica.

Un’altra sconfitta per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, che contro la Consar Ravenna perde 3 a 2 dopo essere andata vicina alla vittoria da tre punti nel quarto parziale. Ennesima prestazione maiuscola di Daniele Lavia, che con 18 punti e il 67% di positività offensiva fa capire perché Milano e Perugia hanno posato gli occhi su di lui per la prossima stagione.

Rinviata invece la sfida di Vibo Valentia tra la Tonno Callipo e la Kioene Padova per indisponibilità del PalaMaiata, nuova casa dei calabresi dallo scorso 5 dicembre. Resta da capire se i problemi di sicurezza saranno risolti in vista del prossimo match casalingo della Tonno Callipo, in programma sabato 25 gennaio contro Piacenza.

RISULTATI E CLASSIFICA