Milano, è Weber il nuovo opposto: l'annuncio giocando a Scarabeo

VOLLEY MASCHILE

L’Allianz Powervolley Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento di Luan Weber: il 29enne brasiliano completa il roster a disposizione di Roberto Piazza per la stagione 2020/21. L’annuncio dell’ingaggio è arrivato sui profili social del club meneghino con un video che vede protagonista lo stesso atleta che corregge il suo nome giocando a "Scrabble", iconico gioco da tavolo basato sulla formazione di parole.

Giocatore dalle importanti qualità fisiche, il suo approdo a Milano permetterà di avere come vice-Patry un grande interprete del ruolo, essendo Weber anche nel giro della Nazionale. "Sono molto felice di far parte di questa squadra – commenta il brasiliano –, so che sarà difficile perché ho davanti un giocatore come Patry, uno dei migliori nel ruolo, ma spero di poter essere d’aiuto sempre al team".