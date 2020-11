Milano espugna Padova nell'unico match del turno di SuperLega

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Con ben cinque match rinviati, è l'Allianz Milano ad aggiudicarsi l'unica sfida della 9ª giornata di SuperLega maschile. La formazione meneghina si è imposta sulla Kioene Padova con i parziali di 16-25, 25-21, 15-25, 25-18, 11-15, tornando dalla trasferta veneta con due punti utili per morale e classifica. Gli uomini di Roberto PIazza sono stati più bravi e determinati a gestire i momenti clou del confronto, soprattutto nel quinto set, grazie al fondamentale apporto di Yuki Ishikawa. Il giapponese, con 17 punti, è stato anche votato MVP dell'incontro. Paolo Miccoli

Diventano sette le sconfitte consecutive per Padova, che vede sfumare sul più bello la vittoria che manca da più di un mese (4 ottobre, Cisterna-Padova 0-3). Milano invece può esultare per l'ennesimo risultato utile ottenuto in una stagione in cui la formazione del patron Fusaro sta regalando molte soddisfazioni.

"Tornare in questo palazzetto è sempre un’emozione - commenta Ishikawa, ec dell'incontro -, in questo caso anche senza il pubblico. Stasera abbiamo giocato con alti e bassi e non sempre abbiamo dato il meglio di noi. Dobbiamo tornare il palestra per migliorare alcuni particolare".

Kioene Padova-Allianz Milano 2-3 (16-25, 25-21, 15-25, 25-18, 11-15)

- Padova : Shoji 3, Wlodarczyk 10, Vitelli 6, Stern 23, Milan 4, Volpato 7, Gottardo (L), Casaro 0, Danani La Fuente (L), Bottolo 16, Merlo 0, Ferrato 0. N.E.: Fusaro, Canella. All. Cuttini.

- Milano : Sbertoli 1, Ishikawa 17, Kozamernik 10, Patry 11, Maar 19, Piano 8, Staforini (L), Pesaresi (L), Weber 1, Basic 9, Daldello 0, Mosca 1. All. Piazza.

RISULTATI E CLASSIFICA