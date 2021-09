Italvolley, Mazzanti pazzo di gioia: "Trionfo bellissimo, contento per le ragazze"

"È un trionfo bellissimo per tanti motivi, non sto qui a elencarli perché sono davvero tanti. Sono contentissimo per le ragazze, ce l'hanno messa tutta per andarsi a prendere la medaglia d'oro e il risultato di questa sera è il giusto premio per come sono state in campo, per come hanno sofferto e per la capacità di ritrovare le sensazioni giuste". Così Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile, dopo il trionfo nella finale dell'Europeo contro la Serbia.

Getty Images