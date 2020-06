Mamma Tirozzi riparte dall'A2: ha firmato con Talmassons

VOLLEYMERCATO

La CDA Talmassons presenta una giocatrice di assoluto valore: Valentina Tirozzi, che dopo la maternità vuole tornare ad essere protagonista nella pallavolo che conta con le friulane.

Le prime dichiarazioni di Valentina Tirozzi: ”La voglia di giocare non mi era mai passata e dopo la nascita di Lorenzo ho cominciato a pensare a rimettermi in gioco ed appena mi si è presentata l’occasione ho accettato la proposta della CDA Talmassons. Considerato che vengo da un lungo periodo di stop paradossalmente dopo un campionato che si è fermato a metà e che comporterà una ripartenza complicata per tutti per me potrà, invece, rappresentare un vantaggio".