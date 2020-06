Lucia Bosetti torna ad allenarsi dopo l’infortunio alla spalla

Arrivano ottime notizie per il volley italiano e per la Savino Del Bene Scandicci in vista della prossima stagione. Lucia Bosetti è infatti tornata ad allenarsi in quel di Civitanova Marche dopo l’infortunio alla spalla destra (operata) che l’aveva messa k.o. per tutto il 2019/20. Un bel segnale di ripresa, esaltata proprio da Lucia sui propri social, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo che potrebbero vederla protagonista con la Nazionale italiana di Davide Mazzanti.