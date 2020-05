Lubian resta a Scandicci: "Giochiamoci lo scudetto"

VOLLEYMERCATO

Scandicci e Marina Lubian ancora insieme per un obiettivo comune: lo scudetto. La Savino Del Bene ha annunciato che la centrale 20enne resterà in Toscana anche per il 2020/21, per dare così continuità alle belle prestazioni che hanno caratterizzato il finale di stagione.

"Sono molto felice di avere l'opportunità di fare un'altra stagione alla Savino Del Bene, una delle società al top in Italia - ammette Lubian. Sono sicura che mi darà molti stimoli nel crescere per migliorarmi sia come persona che come atleta".

"Ho le stesse ambizioni dell'anno scorso ovvero entrare nei play-off e giocarsi lo scudetto, siamo una squadra molto giovane, troveremo difficoltà ma ne usciremo sicuramente più forti. Spero che la Savino Del Bene possa arrivare a giocarsi questo scudetto tanto desiderato".