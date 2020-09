Lorenzo Bernardi torna in panchina: allenerà a Piacenza

VOLLEY MASCHILE

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha annunciato che Lorenzo Bernardi è il nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta di un arrivo prestigioso sulla panchina biancorossa: Bernardi, eletto dalla FIVB Miglior giocatore di pallavolo del XX secolo e considerato il pallavolista più forte di tutti i tempi (assieme all'americano Karch Kiraly), oltre che un simbolo in Italia della cosiddetta "Generazione di Fenomeni", al termine dell’attività agonistica ha intrapreso con successo la carriera di allenatore.

Da giocatore Bernardi vanta in bacheca trofei prestigiosi come 9 scudetti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e, a livello europeo, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 4 Coppe CEV, 2 Supercoppe. Uomo simbolo della Nazionale con 306 partite disputate con la maglia azzurra, Bernardi ha fatto incetta di medaglie d’oro tra Mondiali ed Europei e vincendo, inoltre, un argento alle Olimpiadi del 1996.

Da allenatore, dopo le esperienze all’estero prima in Polonia poi in Turchia, è rientrato in Italia nel 2016 accasandosi a Perugia. Alla guida della formazione umbra ha vinto nella stagione 2017/2018 scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana, mentre nella stagione successiva ha bissato il successo in Coppa Italia.