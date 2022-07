LegaVolley Summer Tour:  Valentina Zago trascina Casalmaggiore al successo

Inizia nel migliore dei modi il Vivo LegaVolley Summer Tour 2022 per la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore. Le ragazze di coach Nicola Bolzoni viaggiano a pieno regime e chiudono la pratica Monza con un secco 2-0 non perdendo nemmeno un set in tutta la competizione e si portano a casa la seconda Supercoppa Italiana di Sand Volley, dopo quella vinta nel 2018. Percorso netto di Capitan Zago e compagne che nella mattinata sconfiggono Brescia dopo un primo set conclusosi 15-13 giocato in un buon ritmo e sulla sostanziale linea dell'equilibrio. Ottima prova corale delle ragazze in rosa che riescono a fare propria la frazione grazie all'apporto di Zago e Montani sopra tutti oltre alla super regia di Caracuta e del "diesel" Alessandra Colzi partita più in sordina ma uscita alla lunga con gran colpi. Secondo set quasi infinito con Brescia avanti 13-9 ma coach Bolzoni capisce che è il momento per il time out e la partita gira istantaneamente. Zago inizia ad alzare il suo muro e Casalmaggiore si impone ai vantaggi 21-19. Si va alla Finalissima contro Monza. Nella prima frazione Casalmaggiore è fallosa e le brianzole ne approfittano ma l'eterna Caracuta distribuisce bene i suoi palloni, Zago piazza bene i suoi colpi, Montani si fa sentire e Colzi è vera spina nel fianco, le rosa concludono 15-13. Il secondo e ultimo set è una dimostrazione di forza di Casalmaggiore che fa la voce grossa anche se Dalla Rosa e Davyskiba provano a tenere Monza in partita, ma Zago è implacabile e si chiude 15-9. Valentina Zago eletta MVP della finale. Prossimo appuntamento a Riccione per il 16-17 luglio quando si giocherà la 22° Coppa Italia di Sand Volley.

© Manuel Bongiovanni