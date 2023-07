Lega Volley Summer Tour: Milano-Lecco e Casalmaggiore-Busto Arsizio le due semifinali a San Benedetto

LEGA VOLLEY SUMMER TOUR

Nel primo dei due giorni che mette in palio la 17^ Supercoppa, milanesi e casalasche trionfano nei rispettivi gironi. Lecco e Busto superano nella fase a incroci Vallefoglia e Brescia, che si giocheranno il quinto posto. Domenica via alle 10, alle 16.30 finali su Sport Mediaset e Mediaset Infinity

© Getty Images Nonostante un breve temporale nel pomeriggio, il programma del primo dei due giorni del Lega Volley Summer Tour alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto è proseguito senza intoppi. Le gare di sabato 1 luglio dell'evento organizzato in collaborazione con Master Group Sport che mette in palio la 17^ Supercoppa Italiana, hanno visto la Vero Volley Milano e la Stabili Casalmaggiore, finaliste dell'ultima Supercoppa e anche della tappa che ha chiuso lo scorso Summer Tour a San Benedetto, dominare i gironi A e B. Doppio 2-0 per le ragazze di coach Bucaioni che, trascinate dalla solita Traballi ma anche da un'ottima Fiesoli, hanno avuto la meglio in mattinata sulla Valsabbina Millenium Brescia e nel pomeriggio sulla Megabox Vallefoglia. La terza sfida del Girone A, tra leonesse e tigri, ha sorriso alla squadra di coach D'Ambrosio, con una Malik in grande spolvero.

Nel Girone B, la Stabili Casalmaggiore di coach Lucchi ha dovuto tirare fuori tutto il suo meglio per superare l'esordiente BVT Picco Lecco: sfida senza esclusioni di colpi, con Michieletto e Zago guidate dall'ottima regia di Caracuta da un lato, e le beacher Shpuza e Cimmino a martellare dall'altro. Risultato finale 2-1 per le rosa, che poi si sono prese la testa del girone regolando in due parziali la Motorola Busto Arsizio. L'incontro tra la formazione di coach Graziani e quella di coach Contadin ha visto prevalere la squadra di Serie A2 dopo due frazioni molto equilibrate, in cui le lecchesi hanno certamente beneficiato del lavoro in difesa di Parlangeli.

Le ultime partite del pomeriggio, utili per stabilire le avversarie di Milano e Casalmaggiore in semifinale, hanno messo di fronte Lecco e Vallefoglia da un lato e Brescia e Busto Arsizio dall'altro. Nonostante un buon inizio delle biancoverdi, a festeggiare con il parziale di 2-0 sono le ragazze in maglia celeste, trainate ancora dal duo di beachers ma anche dalla preziosa regia di Rimoldi. Spettacolo emozionante sul campo centrale nel derby lombardo tra leonesse e farfalle. Dopo l'1-1 iniziale, a decidere il lunghissimo terzo set, finito 16-18, è una scatenata Alma Frangipane, supportata alla meglio da capitan Martina Bracchi. Le due semifinali vedranno quindi Milano sfidare Lecco e Casalmaggiore affrontare nuovamente Busto Arsizio. Brescia e Vallefoglia giocheranno invece per il quinto posto. Appuntamento alle 10 di domenica 2 luglio per una lunga giornata che si concluderà con le finali in diretta sportmediaset.it e Mediaset Infinity che assegneranno la 17^ Supercoppa Italiana.



Nonostante la sconfitta, Ylenia Pericati parla del Summer Tour e del ritorno a Brescia: "Questo evento è sempre stato molto bello, ci si diverte, ci si ritrova con tante compagne: è un mix tra il beach e la pallavolo, io li amo entrambi quindi non può che essere il massimo per me! Sono felice di tornare a Brescia, per me è casa. Se torno non è casuale: felice di essere qui sulla sabbia con loro e di tornarci anche da ottobre".

Dopo il successo nella fase a incroci, a rilasciare un commento sono proprio Serena Cimmino e Oriola Shpuza della BVT Picco Lecco, vincitrici del Campionato per Società di Beach Volley: "Una bella emozione, è stata una bella scoperta. Per noi è la prima volta, c'è un sacco di gente! Un'atmosfera bellissima, veramente un evento al quale ci fa molto piacere partecipare. Il gruppo si è creato un po' all'improvviso ma ci stamo trovando bene: siamo molto molto contente. Da due a quattro cosa cambia? Pensavamo la palla cadesse con più difficoltà invece non è così, anzi! Il metro in più si fa parecchio sentire. In generale c'è più gente in campo, le dinamiche sono diverse e la palla viaggia in maniera differente. È un altro sport, ma ci stiamo abituando".

Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con il principale hashtag #LVST23. Le finali della domenica saranno in esclusiva sul sito di Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

ROSTER – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Vero Volley Milano: Negretti, Turlà, Traballi, Fiesoli, Rigon. All. Bucaioni

Stabili Casalmaggiore: Caracuta, Zago, Colzi, Michieletto, Angelina, Calisesi. All. Lucchi

Motorola Busto Arsizio: Bracchi, Brandi, Frangipane, Faraone, Gabrielli, Maspero. All. Graziani

Megabox Vallefoglia: Malinov, Soffiato, Guzin, Kosareva, Biagini, Provaroni. All. Passeri

Valsabbina Millenium Brescia: Pericati, Scacchetti, Malik, Trevisan, Cicogna. All.D'Ambrosio

BVT Picco Lecco: Decortes, Rimoldi, Pistolesi, Parlangeli, Shpuza, Cimmino. All. Contadin

SEMIFINALI

Domenica 2 luglio 2023 ore 10.00 (Diretta Youtube)

Vero Volley Milano – BVT Picco Lecco (Gara 9 – Campo centrale)

Domenica 2 luglio 2023 ore 11.00 (Diretta Youtube)

Stabili Casalmaggiore – Motorola Busto Arsizio (Gara 10 – Campo centrale)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 2 luglio 2023 ore 11.00

Valsabbina Millenium Brescia – Megabox Vallefoglia (Gara 11 – Campo 2)

3°/4° POSTO

Domenica 2 luglio 2023 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10 (Gara 12 – Campo centrale)

1°/2° POSTO

Domenica 2 luglio 2023 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10 (Gara 13 – Campo centrale)