Le certezze di Busto Arsizio: confermate Gennari e Leonardi

La UYBA Volley del presidente Giuseppe Pirola introduce il primo passo del nuovo percorso della squadra biancorossa: Giulia Leonardi ed Alessia Gennari, vere e proprie bandiere della società e protagoniste di tanti successi bustocchi, saranno i pilastri del nuovo roster anche per la stagione 2020/21. Gennari sarà ancora la capitana di Busto Arsizio Instagram

Alessia Gennari sarà la capitana di Busto Arsizio anche per il 2020/21.





Instagram

Alessia Gennari, al PalaYamamay dal 2017, capitana che ha alzato al cielo la Coppa CEV del 2019: "Sono davvero felice finalmente di poter annunciare che l’anno prossimo sarò a Busto per il mio quarto anno consecutivo! Ammetto il mio rammarico per come è finito quest’anno perché eravamo riusciti a creare qualcosa di davvero speciale e non sapere come sarebbe andata fa male, ma senz’altro non si sarebbe potuto fare altrimenti. Il rammarico è dato anche dall’aver dovuto dire arrivederci troppo presto ad alcune mie compagne e amiche, così come a Stefano (Lavarini)".

Giulia Leonardi, la farfalla tigre, protagonista della magica annata 2011/12, vincitrice a Busto Arsizio di uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Coppe CEV: "Ormai sono 7 anni che gioco qui e dire che per me la UYBA e i nostri tifosi sono come una famiglia è riduttivo. Ho sempre avuto fiducia nel presidente Giuseppe Pirola e in questo momento così difficile per tutti ho deciso di rimanere al suo fianco. Credo nel suo progetto e sono strafelice di farne ancora parte".

Un progetto che sta ormai prendendo la forma definitiva e che verrà presentato nelle prossime settimane. Nuova diagonale palleggio opposto per le bustocche, che si affideranno a Jordyn Poulter e Camilla Mingardi. In banda, oltre a Gennari, sembra in dirittura d'arrivo l'operazione per Alexa Gray. Manca l'ultimo tassello dello scacchiere da posizionare al centro: Rossella Olivotto potrebbe far coppia con una tra Jovana Stevanović e Rachael Adams.