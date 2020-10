L'Associazione Procuratori propone una modifica sull'utilizzo dei tamponi

VOLLEY E SICUREZZA

Si è svolta la consueta riunione dell'Associazione Procuratori. Tre gli argomenti all'ordine del giorno:

- Confronto sull'utilizzo dei test e dei tamponi per l'individuazione di eventuali positività nei gruppi squadra/staff, da parte dei club di Serie A maschili e femminili;

- Attivazione delle commissioni di lavoro;

- Possibilità di stesura di un protocollo di intesa da condividere con l'Associazione Pallavolisti. Vero Volley Monza

In merito al primo punto sono emerse indubbie criticità del sistema adottato dai club per la sottoposizione ai tamponi di squadra e staff. È pur vero che le singole situazioni a volte non consentono di tener fede ai protocolli previsti, soprattutto nei casi in cui sono calendarizzati turni infrasettimanali che riducono notevolmente i tempi per l'ottenimento degli esiti dei tamponi stessi. Non volendo assolutamente criticare i protocolli o sindacare sull'operato dei club, ma nell'interesse primario di tutela della salute dei nostri assistiti/e, è intenzione dell'Associazione Procuratori proporre alle Leghe ed alla Federazione alcuni spunti che possano snellire le procedure e soprattutto ridurre i tempi di risposta dei test.

Con riferimento al secondo punto, l’Associazione Procuratori avvalendosi della competenza dei propri associati, ha composto dei gruppi di lavoro aventi lo scopo di migliorare lo status dei pallavolisti nel sistema nazionale ed internazionale e in quelli che sono i rapporti con Federazione, Leghe ed FIVB.

Per quanto riguarda infine il Protocollo di intesa con l'Associazione Pallavolisti, le parti si incontreranno a breve per concordarne il contenuto.