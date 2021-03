Lara Lugli, la solidarietà della pallavolo. Tutti "incinti" in campo

Il mondo del volley si stringe attorno a Lara Lugli e lo fa in modo davvero singolare con un gesto che dice tutto. In campo ieri, dalla finale di A2 di Coppa Italia a Rimini ai campi di A2 maschile, i giocatori si sono messi sotto la divisa un pallone a simboleggiare in essere "incinta". La pallavolista, infatti, è in causa con la sua società, il Maniago Pordenone, per una mensilità mai percepita dopo essere rimasta incinta.