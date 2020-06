L'americana Washington blinda il reparto centrale di Novara

VOLLEYMERCATO

Arriva da Denver la centrale che chiude il "reparto" in casa Igor Volley: si tratta della statunitense Haleigh Washington, 192 centimetri di entusiasmo e potenza con già tre stagioni all’attivo in Serie A. Nel 2019/20 ha condotto Busto Arsizio alla finale di Coppa Italia e a un eccellente secondo posto parziale (al momento dello stop forzato) in campionato.

“Abbiamo potuto apprezzare molto Haleigh da avversaria in questi due anni, prima a Brescia e poi a Busto Arsizio – commenta il direttore generale azzurro, Enrico Marchioni – e abbiamo ritenuto potesse essere un profilo ideale per il nostro reparto centrale. Si tratta di un’atleta che coniuga potenza, intelligenza ed entusiasmo e che dopo due ottime stagioni in Serie A1 ci aspettiamo possa compiere un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita”.

"Sono entusiasta per la nuova stagione – attacca Washington dagli USA – innanzitutto perché torneremo finalmente a giocare a pallavolo! Mi manca un sacco e non vedo l’ora di tornare in campo. Inoltre, avrò la possibilità di essere in squadra con Micha (Hancock): adoro giocare con lei, credo che abbia una passione e un amore per la pallavolo che è contagioso e sarà stupendo essere di nuovo dalla stessa parte della rete. E poi è una grandissima regista, per cui sono certa che esalterà il mio gioco”.

La centrale statunitense non nasconde la gioia per proseguire la sua carriera in Italia: "Di questo paese, poi, adoro tanto: il cibo e, ovviamente, l’espresso...il miglior caffè al mondo! Fuori dal campo? Mi piace vivere all’aria aperta, il mio sogno è vivere in un camper e viaggiare...in America la chiamiamo 'van life'. Per il resto, mi piace usare lo skateboard, anche se non sono bravissima, e mi piace fare escursioni in montagna: Courmayeur è la mia preferita".