La UYBA ha il suo opposto: Mingardi torna al PalaYamamay

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Top scorer assoluta del campionato 2019/20, salto importante e braccio pesante: Camilla Mingardi è il nuovo opposto della Unet e-work Busto Arsizio di Marco Fenoglio. Nata a Brescia il 19 ottobre 1997, è gia passata dal PalaYamamay nella stagione 2013/14. Alla UYBA ritrova Rossella Olivotto (compagna a Montichiari) e Giulia Leonardi (con cui ha giocato a Modena).

Ben introdotta da Fenoglio che l'aveva descritta come una giocatrice forte caratterialmente, che non molla mai, si esprime così in vista della sua nuova esperienza: "Sono molto emozionata nel tornare a Busto Arsizio da titolare, nel 2013 giocavo in B1 e spesso mi allenavo con la prima squadra, ma sarà tutta un'altra cosa: ora tocca a me. A Brescia il mio obiettivo era dimostrare di essere una giocatrice di categoria, ho disputato un buon campionato e aver ricevuto la chiamata di un top team mi rende molto orgogliosa".

Sull'allenatore: "Stimo tantissimo Marco, è una persona che ti fa fare sempre uno step in più e con lui quella che sembra una montagna diventa una collina. Per la prossima stagione mi auguro di dare in mio contributo alla squadra per ottenere i risultati che sono consoni alla sua storia, a livello personale voglio confermare di essere una attaccante affidabile e, perché no, nell'anno che porta alle Olimpiadi, mettermi in luce per un posticino in azzurro".