La medicina chiama, Mlakar risponde: ritiro a 24 anni per terminare gli studi

LA DECISIONE

Niente più Serie A1, niente più Champions League, niente più Mondiale per club. Iza Mlakar investe sul proprio futuro e si ritira dal volley giocato per terminare gli studi in medicina. Il tutto a 25 anni neanche compiuti.

Una scelta sorprendente per una giocatrice che in Slovenia è riconosciuta come la migliore mai nata, che nel 2017 ha trascinato la Nazionale U23 a un'inaspettata medaglia d'argento al Mondiale di Lubiana.

Quest'anno era poi arrivata la "chiamata della vita", quella dell'Igor Gorgonzola Novara che le aveva permesso per la prima volta di affacciarsi su un palcoscenico estero e vivere le emozioni che solo il grande volley può regalare.