La Lega replica a Ghiretti: "Nessun mandato a intermediare nuovi contratti"

CAMPAGNA ELETTORALE

La Lega Pallavolo Serie A Femminile risponde al comunicato stampa pubblicato da Roberto Ghiretti, candidato alla presidenza assieme a Mauro Fabris, nel quale si fa riferimento a un interesse da parte di RCS Sport a sostituire Master Group Sport nella gestione degli eventi del volley rosa.

" [...] il dr. Ghiretti è libero di impostare la propria 'campagna elettorale' come crede per il rinnovo dei vertici della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ma altrettanto ovviamente non può intermediare, se non a titolo personale o della propria agenzia, contatti di natura commerciale ed economica con soggetti terzi, come scrive nel suo comunicato, non avendo ricevuto mandato alcuno da parte né del CdA, né dell’Assemblea dei consorziati".

"La Lega Pallavolo Serie A Femminile rileva come i contratti in essere, sempre approvati all’unanimità dallo stesso CdA e Assemblea dei Consorziati, alcuni in scadenza nei prossimi anni, con i diversi partner media e commerciali, abbiano sinora portato risultati molto concreti, di reciproca soddisfazione delle parti. Contratti che hanno assicurato in generale una visibilità mai raggiunta dalla Serie A femminile, trasmissioni gratuite e in chiaro su numerose piattaforme, italiane e internazionali, con indici di ascolto sempre crescenti, consentendo alla Lega, dal punto di vista economico, bilanci in pareggio (il consorzio non può avere fini di lucro) pur garantendo servizi gratuiti e contributi alle società".

Vedi anche Volley Tra marketing e televisione: il futuro del volley femminile secondo Ghiretti