Kimberly Drewniok firma con Scandicci

VOLLEY FEMMINILE

La Savino Del Bene Scandicci completa il reparto opposti con l’arrivo della tedesca Kimberly Drewniok. Nata l’11 agosto 1997 a Balve, 188 centimetri, Drewniok proviene dello Schwerin, squadra di Bundesliga tedesca. Il suo destino e quello di Scandicci si sono già incrociati nella scorsa stagione in Champions League, quando la formazione toscana riuscì ad imporsi in Italia, ma cadde nel fortino tedesco.

Il primo commento di Drewniok: "Non vedo l’ora di giocare per Scandicci, sono davvero felice di vestire questa maglia. L'Italia ha uno dei campionati più importanti del mondo ed è sempre stato il mio obiettivo giocare in questa lega".