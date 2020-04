Juantorena spaventa Civitanova: "Non ho un contratto per l'anno prossimo. Ingiusto tagliare gli ingaggi"

SUPERLEGA MASCHILE

Osmany Juantorena ha parlato del presente e del futuro durante un'intervista con Mauro Giustozzi. Dichiarazioni che fanno scalpore, soprattutto perché il fenomeno italo-cubano ha aperto a un possibile addio a Civitanova: "Non ho contratto per il prossimo anno, dovremo parlare con la società, però è chiaro che non è questo il momento. Dovrò anche capire molte cose: mi auguro di poter trovare l’accordo e restare a Civitanova, dove sto benissimo. Però, finché non ci sarà la firma, non posso dire nulla sul mio futuro".

Nel corso dell'intervista, Juantorena ha detto anche la sua sul tema del momento, ovvero il taglio degli stipendi agli atleti: "Capisco il momento di crisi, ma dire che si paga solo il 70% di quanto previsto nei contratti non lo ritengo affatto giusto. La decisione è stata presa dalla Lega senza nemmeno interpellarci: per loro noi non contiamo niente e questa cosa non va bene. Non lo si può chiedere solo agli atleti di fare sacrifici".