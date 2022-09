ItalVolley, De Giorgi: "Fatto qualcosa di straordinario, squadra giovane e di talento"

ITALVOLLEY

Il ct dopo il trionfo Mondiale: "Squadra giovane e di talento". Michieletto: "Mai smesso di crederci"

© ipp "Sono emozionato e felicissimo, abbiamo fatto qualcosa di molto particolare e di straordinario. Abbiamo una squadra che ha una media di 24 anni, e c’è stata una costante crescita della squadra durante il torneo. E venire qui a battere la Polonia davanti a 12 mila persone, beh, questi ragazzi sono stati veramente speciali. Non molti erano convinti di noi ma questo ci può stare. In un anno questi ragazzi hanno fatto una crescita importantissima, anche nel modo di stare in campo. Questa è una squadra giovane con delle belle facce e un bel talento, con ragazzi orgogliosi di indossare la maglia azzurra". Così Ferdinando De Giorgi, ct dell'Italvolley, dopo la conquista del titolo mondiale contro la Polonia a Katowice.

"È stata una esperienza come allenatore molto intensa e viverla con questi ragazzi, alcuni dei quali neanche giocano in Superlega, è straordinario. Hanno un carattere e una voglia nello stare insieme eccezionale. Questa non era una partita difficile, di più. Credo che il passaggio sia stato la vittoria sulla Francia nei quarti. Dopo aver perso qualche partita in Nations League, abbiamo usato bene la sconfitta e questo fa parte delle grandi squadre", ha concluso parlando a Sky.

MICHIELETTO: "MAI SMESSO DI CREDERCI"

"Un altro sogno che diventa realtà, sono immensamente felice. Lo abbiamo voluto, in campo si è visto che ne avevano di più. Questa Italia è incredibile questa è una squadra che non ha mai smesso di crederci e questo ha ripagato". Così l'azzurro dell'Italvolley, Alessandro Michieletto, dopo il trionfo mondiale.