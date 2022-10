Volley, Mondiali femminili: prima sconfitta per l’Italia, il Brasile passa 3-2

VOLLEY MONDIALI DONNE

Le azzurre cadono sotto i colpi delle vice-campionesse olimpiche per 25-20, 22-25, 22-25, 25-21, 17-15 e iniziano con un ko la seconda fase della competizione

© ipp Falsa partenza per l’Italia nella seconda fase dei Mondiali femminili di volley. In Olanda le ragazze di Mazzanti incappano nella prima sconfitta della competizione dopo cinque vittorie di fila: il Brasile passa in rimonta per 3-2 (25-20, 22-25, 22-25, 25-21, 17-15 i parziali). Inutile la solita devastante prestazione di Paola Egonu con 37 punti, le azzurre sempre prime nel gruppo E possono riscattarsi già domani alle 14.15 contro il Giappone.

Inizia la seconda fase dei Mondiali di volley femminili e l’Italia incappa nella prima sconfitta dopo cinque vittorie di fila. Le ragazze di Mazzanti si arrendono per 3-2 al Brasile che rimonta con i parziali di 25-20, 22-25, 22-25, 25-21, 17-15. Le azzurre, che si portano dietro i punti della prima fase come da regolamento del torneo, restano comunque in testa al gruppo E: inutile stavolta la solita Paola Egonu, incubo delle vice-campionesse olimpiche con 37 punti a fine match. Con lei, buona prestazione anche di Danesi e Pietrini (rispettivamente 13 e 11 punti). Nel primo set sono le ragazze di Ze Roberto a condurre dall’8-8 in poi, con le nostre poco incisive in attacco.

Nel secondo parziale di scatena la Egonu e l’Italia scappa fino al +7, salvo poi distrarsi e chiudere con qualche patema finale. Il terzo set vede la reazione verdeoro in avvio, ma è solo un sussulto e l’Italia rimonta da uno svantaggio di cinque punti. Il quarto set vive di massimo equilibrio, il Brasile non molla mentalmente con il capitano Gabi (30 punti nel match) a suonare la carica. Verdeoro più lucide, azzurre troppo fallose e si va al quinto: qui è una guerra di nervi, la tensione è alle stelle, diventa una battaglia punto a punto e il Brasile la spunta al terzo match point. Prossima partita per l’Italia, che può già riscattarsi, domani alle 14.15 contro il Giappone.