Il presidente Cattaneo: "Mancano le condizioni per proseguire. Dedichiamo gli scudetti a chi si sacrifica per noi"

VOLLEY

Il presidente federale Bruno Cattaneo ha voluto mandare un messaggio a tutti gli appassionati dopo la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria: "Abbiamo preso le nostre decisioni tenendo conto della situazione, ritenendo chiusa l’attività nella sua interezza perché non esistono le condizioni per poterla portare avanti". La Federvolley: "Scudetti a chi si sacrifica per noi"

La FIPAV è già al lavoro per aiutare le realtà più colpite da questa emergenza mondiale: "Valutiamo tutte le risorse possibili da destinare alle nostre società di base. In tal senso è stato molto costruttivo e incoraggiante l’incontro avuto con il Ministro dello Sport Spadafora e faremo tutto il possibile per lenire le conseguenze, anche di natura economica, che deriveranno da tale situazione".

Tornando sulla decisione di annullare la stagione, il presidente Cattaneo ha raccolto una proposta emersa qualche settimana fa e da noi anticipata: "Abbiamo pensato di dedicare questi ipotetici scudetti ai medici, infermieri, al personale paramedico, alla protezione civile, alle forze dell’ordine e a tutti quelli che si stanno sacrificando per noi e che per questo non finiremo mai di ringraziare. Permettetemi, infine, per quello che può valere, di augurare una Buona Pasqua a tutti voi".