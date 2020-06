Gli atleti uniscono le forze: nasce l'Associazione Italiana Pallavolisti

Il 26 giugno 2020 sarà una data molto importante per i pallavolisti e le pallavoliste, per le loro famiglie e per chi ama il mondo del volley a tutti i livelli (Indoor, beach volley e sitting volley). A Roma, presso lo studio del notaio Vincenzo Davide Greco, si svolgerà l’atto di costituzione dell’Associazione Italiana Pallavolisti (AIP). Un momento di fondamentale importanza per atlete e atleti, che permetterà loro di avere un adeguato organo di rappresentanza in occasione di futuri tavoli di discussione con Federazione, Leghe e autorità.