Europei Under 20, l'Italia è d'argento: in finale vince 3-1 la Russia

VOLLEY GIOVANILE

L'Italvolley maschile chiude il suo percorso nel Campionato Europeo Under 20 con una medaglia d’argento, frutto della sconfitta (l’unica nella competizione) subita in finale contro la Russia con il punteggio di 1-3 (23-25, 25-12, 24-26, 25-27). È stato il remake della finale intercontinentale Under 19 dello scorso anno, quando furono gli azzurrini a salire sul tetto del mondo. Ma questa volta, Michieletto e compagni si sono espressi solo a sprazzi: quando hanno giocato come sanno, la sensazione era quella di un dominio italiano, ma in un paio di momenti chiave del match dei passaggi a vuoto hanno finito per condizionare l’andamento della gara.

Resta l'amaro in bocca per un titolo che sembrava alla portata, ma non possono mancare i complimenti a un gruppo di giovani uomini che si sono resi protagonisti di questo argento europeo, il quinto nella categoria Juniores per il volley maschile italiano.

Il roster: Paolo Porro, Tommaso Rinaldi (Modena Volley); Leonardo Ferrato, Andrea Schiro (Pallavolo Padova); Tommaso Stefani (Porto Robur Costa Ravenna); Federico Crosato (Volley Treviso); Alessandro Gianotti (Pool Libertas Cantù); Rok Jeroncic (Calcit Volley); Alessandro Michieletto (Trentino Volley); Giulio Magalini (Blu Volley Verona); Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana); Damiano Catania (Cuneo Volley).

Lo staff: Angiolino Frigoni (allenatore), Mauro Rizzo (secondo allenatore), Roberto Vannicelli (medico), Francesco Bettalico (fisioterapista), Enrico Cecamore (team manager), Lorenzo Abbiati e Marco Donnarumma (scoutman), Julio Velasco (direttore tecnico settore giovanile maschile).