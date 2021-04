Francesca Piccinini lascia la pallavolo: secondo ritiro per la regina del volley

FEMMINILE

La 42enne era tornata in campo con Busto Arsizio dopo l’addio nel 2019

di

GIACOMO MAGNANI

La regina della pallavolo appende le ginocchiere al chiodo, e questa volta la scelta è irrevocabile. Francesca Piccinini abbandona lo sport di cui lei stessa è un’icona a 42 anni, dopo aver vinto in lungo e in largo ed essere diventata un riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. Ma non è la prima volta che la Picci è ai saluti... Tiki Taka, ballo e calendari: non solo volley per Piccinini























La prima volta nel 2019, dopo aver sollevato la sua settima Champions League con l’Igor Gorgonzola Novara. Poi la notizia che sorprese tutti: la firma del contratto nel gennaio 2020 con la Unet e-work Busto Arsizio. La voglia di tornare in campo per continuare a colpire e realizzare un ultimo grande desiderio: prendere un volo d’andata per l’Olimpiade di Tokyo e di ritorno verso l’Italia con una medaglia al collo.

Sogno che però resterà chiuso per sempre nel suo cassetto. Scrigno di ricordi e trionfi, tra cui - oltre alle 7 Champions League - 5 scudetti, 4 coppe Italia, 5 SuperCoppe e non solo. Titoli conquistati nelle esperienze più importanti tra Bergamo, Modena, Casalmaggiore e Novara. Senza dimenticare l'Europeo del 2009 e il Mondiale del 2002 vinti con la Nazionale italiana. Sex symbol, nota anche per le sue esperienze televisive.