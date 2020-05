Folie rinnova con Conegliano: respinta l'offerta di Novara

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Raphaela Folie sarà una pantera dell'Imoco Volley Conegliano per la quinta stagione consecutiva. La centrale 29enne resta in Veneto, dopo che nelle scorse settimane il corteggiamento da parte di Novara si era fatto percepire con insistenza. La due volte campione d'Italia ha tentennato, decidendo però di continuare la sua storia con i colori gialloblù. Folie avvinghiata al partner: ecco la Koala Challenge

Folie è una delle veterane (93 presenze) nel gruppo a disposizione di Santarelli, che potrà quindi ancora contare sull'esplosività esplosiva di 'Rapha'.

"Quattro anni fa sono venuta a Conegliano per iniziare a vincere, e direi che l’obiettivo l’ho raggiunto, qualcosina l’abbiamo portato a casa! Ma non abbiamo finito assolutamente, gli stimoli sono tanti e vogliamo riprovarci anche l’anno prossimo".

"Il mio pallino è la Champions che per varie ragioni finora ci è sfuggita. Questo poteva essere l’anno buono, purtroppo dopo una grande stagione dove avevamo vinto tutti i trofei ci siamo dovute fermare sul più bello, è rimasto un po’ di amaro in bocca, ma ci servirà da stimolo per riprovarci la prossima stagione, su tutti i fronti".