Filottrano, Schiavo lascia l'Italia: allenerà il Cannes

CAMBIO IN PANCHINA

Filippo Schiavo lascia Filottrano per tornare in Francia, al Cannes. Per il tecnico carpigiano si tratta della seconda volta nel massimo campionato transalpino, a quattro anni di distanza dall’esperienza con Le Cannet. Ritorno che coincide con l’irrinunciabile opportunità offertagli da una delle società più importanti d’Europa (2 Champions, 21 scudetti e 20 Coppe di Francia nel palmarès).

"Torno in Francia, in un club che si vuole rinnovare e il fatto che abbia pensato a me per iniziare un nuovo progetto di crescita non può che inorgoglirmi – ammette Filippo Schiavo –. I due anni vissuti a Filottrano mi lasciano dentro un grande senso di riconoscenza nei confronti di chi mi ha dato la possibilità di allenare una squadra di Serie A1 e strutturare fianco a fianco con il club un percorso che purtroppo non siamo riusciti a concludere, ma che stava portando buoni risultati e non solo dal punto di vista sportivo".

"Lascio un ambiente famigliare, fatto da persone prima ancora che da professionisti, sempre più raro da incontrare nello sport. Filottrano rimarrà un unicum nella mia carriera: nei miei ricordi ci sarà sempre un posto speciale per i tifosi, per il club e più in generale per l’intera città".