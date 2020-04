Fabris conferma le dimissioni | Tagli d'ingaggio per fasce contrattuali?

VOLLEY FEMMINILE

Il presidente Mauro Fabris ha confermato le proprie dimissioni date a seguito della decisione della FIPAV di chiudere definitivamente la stagione 2019/20. Non è bastata la lettera firmata da diversi club di Serie A1 e A2 in cui si ribadiva la fiducia nel suo operato.

Come riportato nel comunicato ufficiale della Lega, "il Consiglio di Amministrazione, da statuto, rimane in carica sino alla prossima assemblea, da convocarsi entro 60 giorni. Il CdA ha fissato tale Assemblea a dopo il 20 aprile. In quella sede si decideranno le altre azioni a tutela della Serie A e il rinnovo della Presidenza e del CdA stesso".

Dall'incontro con i procuratori è inoltre emersa l'ipotesi che i tagli previsti agli ingaggi delle atlete siano modulati con riguardo alle diverse fasce contrattuali. Da escludere, quindi, una decurtazione prefissata degli stipendi del 30% per la Serie A1 e del 40% per l'A2.