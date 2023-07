Europei Under 17, Italia campione: 3-1 alla Bulgaria in finale

VOLLEY MASCHILE

Netto successo degli azzurrini della pallavolo in Montenegro

© twitter La nazionale Under 17 maschile torna sul tetto d'Europa. Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Monica Cresta hanno battuto in finale 3-1 (25-23, 25-19, 20-25, 25-20) la Bulgaria. Una medaglia d'oro più che meritata da Cremoni e compagni che in questa edizione della rassegna continentale, che è stata ospitata a Podgorica in Montenegro, hanno compiuto un percorso netto: 9 vittorie in altrettante gare disputate. Nel corso della cerimonia delle premiazioni, l'azzurro Simone Porro è stato nominato Miglior giocatore (Mvp) del torneo e miglior palleggiatore.

Insieme a lui nel 'dream' team di questa rassegna continentale Gianluca Cremoni (miglior opposto) e Lorenzo Ciampi (miglior centrale). "Sono contentissima per questo successo che arriva al termine di due anni di lavoro - il commento del ct Monica Cresta -. Sono felice per ogni singolo ragazzo che ha fatto parte di questa nazionale, sia per quelli che sono qui in questo momento che per coloro che hanno lavorato con noi durante la preparazione. Sono contenta per il movimento e per le società. Devo ringraziare il mio staff che mi è sempre stato vicino e mi ha supportata, un ringraziamento doveroso alla Fipav e e un grazie al direttore tecnico Julio Velasco per questi quattro anni in cui ha lavorato con noi". La medaglia di bronzo è stata vinta dalla Spagna che nella finale per il terzo posto si è imposta 3-1.