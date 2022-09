Ecco la nuova Vero Volley, Galassi: “Monza come la Nazionale, crediamoci”

PALLAVOLO

Per il consorzio di Monza è la nona stagione di fila in SuperLega, la massima serie di volley maschile

La stagione 2022/23 della Vero Volley Monza è ufficialmente iniziata. All'Arena di Monza, casa del consorzio Vero Volley, c’è stata la presentazione di divise, obiettivi e mission societarie per la nuova annata alle porte, con la partecipazione di staff e atleti. Tra quest’ultimi, presente anche Gianluca Galassi, campione del mondo con l’Italvolley di Fefè De Giorgi e miglior centrale della competizione, che abbiamo potuto intervistare.

“Non mi sarei mai aspettato di vincere il Mondiale”, ci ha raccontato Galassi (in alto la video-intervista). “Il premio di miglior centrale è una cosa davvero bella, di cui ne vado estremamente fiero. Il segreto del nostro successo? Siamo fratelli, come una famiglia. Molti di noi si conoscono dalle Nazionali giovanili, e il piacere di stare insieme era incredibile e si è visto. Vero Volley? Ci possono essere delle corrispondenze con il gruppo della Nazionale, ma pensiamo una partita alla volta e crediamoci”.

© Vero Volley Monza

La Vero Volley Monza si affaccia alla prima giornata di campionato (domenica 2 ottobre contro la Sir Safety Susa Perugia in Umbria) confermando il tecnico Massimo Eccheli e il suo staff, autori nelle ultime due annate sportive di risultati straordinari. Quella 2020/21, chiusa con il quarto posto in regular season e la prima semifinale scudetto raggiunta, e quella 2021/22, che oltre alla Coppa CEV vinta ha visto arrivare i “blu” in finale di Coppa Italia.

Alessandra Marzari, presidente del consorzio Vero Volley, ha così inaugurato la nuova stagione: “In questi anni abbiamo curato con grande dedizione i veri valori dello sport, praticandoli anno dopo anno. Quella di questa stagione è una grande squadra, non solo in campo, ma anche dal punto di vista caratteriale e di stile. Una stagione improntata non solo sul lavoro tecnico, ma anche su alcuni aspetti extra-campo come la comunicazione, la mentalità e l’immagine. L’obiettivo è il 5° posto in regular season e la conquista di una posizione in una coppa europea. Dopo il successo in Coppa CEV dello scorso anno, vogliamo continuare a emozionare il nostro pubblico sia in Italia che in Europa”.