Cristofani a Roma, Omoruyi a Conegliano: le ultime di volleymercato

SERIE A FEMMINILE

Il volleymercato comincia a muovere i primi passi anche in Serie A2. L'affare lo mette a segno l'Acqua & Sapone Roma, che per il 2020/21 avrà in panchina Luca Cristofani. Assieme al tecnico ex-Scandicci, nella capitale arriveranno diverse atlete cresciute al Volleyrò Casal de' Pazzi, vera e propria fucina di talenti dove Cristofani ha ricoperto per anni il ruolo di direttore tecnico.

Chi è pronta a scendere di categoria per raccogliere maggior minutaggio è Maria Luisa Cumino, che lascia Busto Arsizio per la Delta Informatica Trentino.

San Giovanni in Marignano saluta Clara Decortes. L'opposto classe '96 può tornare alla Banca Valsabbina Millenium Brescia per alternarsi con un'altra vecchia conoscenza delle leonesse, ovvero Anna Nicoletti da Filottrano. Per Kiera Van Ryk, che era stata accostata proprio alle bianconere, si spalancano le porte del campionato turco: imminente la firma con il Nilüfer.

Sempre parlando di opposti, Elisa Zanette lascerà Mondovì: la giocatrice ex-Club Italia è finita nel mirino dell'Igor Gorgonzola Novara che cerca una vice-Smarzek. E a proposito di Club Italia, anche Loveth Omoruyi potrebbe abbandonare il Centro Pavesi per continuare altrove la propria crescita. Per il talento 17enne potrebbe esserci il debutto con la maglia dell'Imoco Volley Conegliano, squadra che ne detiene il cartellino.