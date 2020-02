Coronavirus, la Lega sospende i campionati di Serie A1 e A2

VOLLEY FEMMINILE

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha deciso di sospendere almeno per le prossime due giornate (previste per mercoledì 26 febbraio e nel weekend tra il 29 e il 1º marzo) i campionati di Serie A1 e A2. Questa la decisione per salvaguardare la salute dei tesserati e dei tifosi di volley minacciati dalla possibile diffusione del coronavirus.

Il Presidente di Lega, Mauro Fabris, ha dichiarato a La Provincia di Cremona: "Il CdA è unanime sulla posizione di sospendere i campionati di Serie A1 e A2 femminili. La decisione dovrebbe diventare definitiva in serata o, al più tardi, nella mattinata di lunedì. La sospensione riguarderà senza dubbio il turno infrasettimanale di mercoledì e presumibilmente anche quello del fine settimana successivo".

Un calendario già molto fitto che ora diventerà ancora più intasato considerata la necessità di recuperare diverse giornate: "È chiaro che i tempi tecnici per recuperare le partite perse diventano difficili, se non impossibili, da trovare allo stato attuale, a maggior ragione se la situazione evolvesse in negativo. Mi sembra scontata l'ipotesi di un campionato che terminerà con una formula diversa rispetto a quella originariamente prevista. Le ipotesi, ancora tutte da vagliare con le società, possono essere quelle o di una cristallizzazione della classifica, o dell'eliminazione di alcuni turni playoff".