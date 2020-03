Coronavirus, Christenson e Anderson lasciano Modena

SUPERLEGA MASCHILE

Matt Anderson e Micah Christenson lasciano Modena e l'Italia. I due americani tornano a casa per la paura di non poter rientrare in patria nel caso di ulteriori sviluppi negativi della pandemia da coronavirus che ha colpito il nostro Paese e non solo.

Questo il comunicato della Leo Shoes Modena, che specifica che i due giocatori faranno il loro ritorno in Italia una volta che le condizioni sanitarie lo permetteranno: "Stante la situazione di emergenza legata al COVID-19 ed in seguito alla sospensione degli allenamenti, comunichiamo che Matt Anderson e Micah Christenson partiranno alla volta degli USA. I giocatori rientreranno a Modena non appena avverrà la ripresa dell’attività agonistica agli ordini di Coach Andrea Giani".