Coppa Italia: Egonu regala la semifinale a Conegliano, Monza elimina Scandicci

VOLLEY FEMMINILE

La stella italiana sigla 42 punti nel quarto di finale contro Busto Arsizio. Oltre alle brianzole, passano il turno anche Novara e Chieri

di

GIACOMO MAGNANI

Definite le quattro squadre che nel weekend del 13 e 14 marzo si contenderanno all'RDS Stadium di Rimini la 43ª Coppa Italia di Serie A1 femminile. Con l'Imoco Volley Conegliano che resta la squadra da battere, le altre formazioni qualificate alla Final Four romagnola sono l'Igor Gorgonzola Novara, la Reale Mutua Fenera Chieri e la Saugella Monza. Derby piemontese in semifinale: la vincitrice sarà la sfidante di una tra le campionesse del mondo in carica e le brianzole di Marco Gaspari. Vero Volley Monza

E se le venete avranno l'occasione di ribadire il successo della scorsa edizione, molti dei meriti vanno a Paola Egonu che per l'ennesima volta ha dimostrato di essere la miglior giocatrice al mondo. L'opposto della Nazionale italiana ha infatti schiantato la Unet e-work Busto Arsizio con 42 punti. Le farfalle hanno alzato bandiera bianca dopo quattro set (22-25, 25-18, 25-19, 25-20), ma vendendo cara la pelle.

La Saugella Monza supera per la seconda volta in tre giorni la Savino Del Bene Scandicci, nuovamente con il punteggio di 3-1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-18) e grazie a un'ottima prova corale. Ritrova la Final Four dopo l'assenza del 2020 l'Igor Gorgonzola Novara, che sul taraflex di casa sconfigge per 3-0 (31-29, 25-16, 25-21) Il Bisonte Firenze. La Reale Mutua Fenera Chieri reagisce nel modo migliore alle traversie dell’ultimo periodo aggiudicandosi l’incontro con la Delta Despar Trentino in tre set (25-17, 25-18, 25-23) e ottenendo un risultato storico.

LA FINAL FOUR

Sabato 13 marzo, ore 18:00

Imoco Volley Conegliano - Saugella Monza

Sabato 13 marzo, ore 20:30

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 14 marzo, ore 18.00

Finalissima

Imoco Volley Conegliano-Unet e-work Busto Arsizio 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-20)

- Conegliano: Wolosz 3, Sylla 13, Folie 5, Egonu 42, Hill 14, De Kruijf 5, De Gennaro (L), Gennari 1. Non entrate: Fahr, Butigan, Gicquel, Adams, Caravello (L), Omoruyi. All. Santarelli.

- Busto Arsizio: Gennari 7, Stevanovic 10, Poulter 2, Gray 15, Olivotto 5, Mingardi 18, Leonardi (L), Piccinini, Escamilla. Non entrate: Herrera Blanco, Bulovic, Bonelli, Cucco (L). All. Musso.

Saugella Monza-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-18)

- Monza: Heyrman 10, Orro 3, Meijners 20, Danesi 10, Van Hecke 13, Begic 20, Parrocchiale (L), Squarcini 2, Carraro, Obossa. Non entrate: Negretti (L), Davyskiba, Orthmann. All. Gaspari.

- Scandicci: Popovic 4, Stysiak 18, Vasileva 19, Lubian 9, Malinov 2, Courtney 13, Merlo (L), Pietrini 1, Bosetti, Camera. Non entrate: Cecconello, Carocci (L), Drewniok, Samadan. All. Barbolini.

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-0 (31-29, 25-16, 25-21)

- Novara: Washington 12, Hancock 4, Bosetti 13, Chirichella 8, Smarzek 12, Herbots 14, Sansonna (L), Daalderop 1, Populini, Zanette. Non entrate: Tajè, Napodano (L), Bonifacio, Battistoni. All. Lavarini.

- Firenze: Van Gestel 10, Alberti 7, Cambi, Guerra 12, Ogoms 7, Enweonwu 12, Panetoni (L), Venturi, Hashimoto. Non entrate: Lazic, Nwakalor, Kone. All. Mencarelli.

Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino 3-0 (25-17, 25-18, 25-23)

- Chieri: Villani 10, Mazzaro 8, Grobelna 11, Frantti 15, Alhassan 2, Bosio 3, De Bortoli (L), Zambelli 2, Laak 2, Gibertini. Non entrate: Meijers, Mayer, Guarena, Fini (L). All. Bregoli.

- Trentino: D'Odorico 8, Furlan 5, Piani 10, Melli 13, Pizzolato 1, Cumino 1, Moro (L), Bisio 1, Trevisan, Ricci. Non entrate: Marcone, Fondriest. All. Bertini.