Conegliano travolge Brescia a porte chiuse, Caserta si presenta a Bergamo

A1 FEMMINILE

Conferme, ma anche sorprese nella serata di Serie A1 femminile. Conegliano ha travolto Brescia nell'anticipo della 23ª giornata e Caserta ha deciso di presentarsi al Pala Agnelli. Tra le altre cose, saranno da valutare le eventuali conseguenze del nuovo decreto ministeriale che sarà attuato nelle prossime ore.

L'Imoco Volley Conegliano era in campo contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia quando sono emersi i primi dettagli del nuovo Dpcm che prende importanti provvedimenti, tra cui l'eventuale sospensione delle attività sportive in gran parte del Nord Italia. Bozze e ipotesi a parte, l'anticipo della 23ª giornata non ha regalato sorprese: le pantere gialloblù hanno comodamente battuto 3-0 (25-12, 25-17, 25-14) le ragazze di Mazzola, che nulla hanno potuto contro lo strapotere delle venete. Top scorer la solita Paola Egonu con 17 punti, il tutto nella cornice surreale di un PalaVerde deserto.

Sorprese anche sul fronte Caserta, con la Golden Tulip Volalto 2.0 che per scongiurare l'ipotesi squalifica ha deciso di intraprendere la trasferta in quel di Bergamo contro la Zanetti.

