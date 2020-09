Colpo UYBA, è in finale! Passo falso per Novara

SUPERCOPPA FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La finale di una delle Supercoppe italiane più strane di sempre sarà Conegliano contro Busto Arsizio. Le farfalle di Marco Fenoglio hanno infatti battuto 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-22) l'Igor Gorgonzola Novara dell'ex Stefano Lavarini, chiudendo un match cominciato nella serata di sabato all'aperto (poi sospeso per impraticabilità del campo) e concluso domenica mattina al chiuso, tra le mura del PalaGoldoni.

Sugli scudi Camilla Mingardi con 20 punti, mentre a Novara non sono bastati i 21 punti di Herbots (anche lei una vecchia conoscenza biancorossa), i 15 di Daalderop e gli 11 di Smarzek. Farfalle che non partivano favorite nel pronostico, anche a causa dell'assenza della palleggiatrice Jordyn Poulter che però non si è fatta sentire più di tanto.

Grande soddisfazione per Marco Fenoglio: "Questo è un risultato straordinario. Per noi questo vuol quasi dire aver vinto la finale, senza contare la fatica che abbiamo fatto a riprendere la gara stamattina dopo l'interruzione di ieri. Il campo ha detto che siamo più forti noi, sia ieri sera in cui abbiamo perso solo il primo set all'ultimo, sia questa mattina".

E ora ci sarà il remake della finale dell'ultima Coppa Italia: ancora una volta sarà Imoco Volley Conegliano contro Unet e-work Busto Arsizio. Fischio d'inizio fissato per questa sera alle ore 21:15.