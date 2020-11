Civitanova regola Modena, Trento torna al successo

VOLLEY MASCHILE

La Leo Shoes Modena di Andrea Giani perde 0-3 (24-26, 22-25, 23-25) contro una Cucine Lube Civitanova implacabile. I ragazzi di Fefè De Giorgi si confermano un rullo compressore in campionato prolungando la propria imbattibilità e conquistando la vetta della classifica anche grazie al rinvio della sfida tra l'Allianz Milano e la Sir Safety Conad Perugia.

Il quarto impegno in trasferta degli ultimi sette giorni vede l'Itas Trentino espugnare il campo della Top Volley Cisterna per 1-3 (17-25, 20-25, 25-22, 24-26), tornando quindi alla vittoria che mancava da un paio di settimane. Giannelli e compagni hanno messo in campo l'intensità giusta per tenere a bada l’ultima della classe, che però si è fatta valere conquistando il terzo set e vendendo cara la pelle nel quarto. Per i gialloblù fondamentale l'apporto di Kooy (17 punti col 52%) e di Nimir (19 col 52% e 4 ace).

La Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista la prima vittoria stagionale casalinga, la seconda consecutiva. Clevenot e compagni sono bravi a reagire dopo una falsa partenza e a infilare una serie di parziali a proprio favore che valgono la vittoria per 3-1 (16-25, 25-20, 25-19, 25-22). Dall’altra parte della rete, la Kioene Padova si dimostra un avversario ostico e caparbio, ma che non concretizza le proprie chance nonostante una buona prova sul campo piacentino e con uno Stern dalla mano calda (miglior realizzatore con 21 punti). Tra le fila piacentine esordio da titolare per Michele Baranowicz in cabina di regia.

Riprende la sua corsa la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che tra le mura amiche del PalaMaiata batte con il punteggio di 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22) la Vero Volley Monza. La formazione di Baldovin riscatta lo stop rimediato sabato scorso con Piacenza e conquista la quinta vittoria stagionale rimanendo nei piani alti della classifica generale (13 punti). Prima sconfitta alla guida della Vero Volley Monza per Massimo Eccheli, nuovo tecnico dei brianzoli.

RISULTATI E CLASSIFICA