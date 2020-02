Cicolari torna in campo: dal beach volley all'A1 con Caserta

VOLLEY FEMMINILE

La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta si rinforza con Greta Cicolari, beacher 37enne che torna a calcare i taraflex di Serie A1 dopo 13 anni. La schiacciatrice nata a Osio Sotto è stata tesserata con la Serie C del club campano, con l'intenzione di aggregarla alla prima squadra fin dal prossimo turno infrasettimanale contro la Saugella Monza. Greta Cicolari, una vita dedicata al beach volley Instagram

Italy Photo Press Greta Cicolari torna a dedicarsi all'indoor con la maglia di Caserta, ma le pagine più importanti della sua carriera sono state scritte sulla sabbia: due campionati italiani, un oro europeo nel 2011 e i Giochi del Mediterraneo del 2013.





Italy Photo Press

Dopo aver denunciato la difficoltà ad operare sul mercato, la Volalto 2.0 Caserta ha trovato la schiacciatrice che andrà a comporre la coppia titolare assieme ad Ameri. Greta Cicolari abbandona il beach volley per tornare al primo vero amore, l'indoor, che agli esordi le ha regalato una Supercoppa e una Champions League con la maglia di Bergamo. Nel 2009 la decisione di dedicarsi totalmente alla pallavolo su sabbia e nel 2012 il sogno di una vita realizzato: partecipare alle Olimpiadi, in questo caso quelle di Londra.

Il nome di Cicolari è legato anche a un controverso episodio. Dal luglio 2013 infatti non è stata più convocata in Nazionale per delle presunte incompatibilità con il c.t. e la sua sparring partner Marta Menegatti. Comincia così un durissimo braccio di ferro con la Federazione Italiana Pallavolo, in cui si moltiplicano il numero di denunce e squalifiche. Nel 2016 è diventata anche la prima atleta ad aver vinto il titolo europeo sia di beach volley che di snow volley, nuova disciplina creata dalla CEV.

