Caserta parla cinese: ecco Zheng Yixin

VOLLEY FEMMINILE

Tantissimi i nomi che in questo mercato di gennaio sono stati accostati alla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Ma in definitiva, ecco il colpo che nessuno si aspettava: dalla Cina arriva Zheng Yixin, centrale della Nazionale e tra le più rispettate interpreti nel suo ruolo.

Dopo aver incassato l'addio di Ilaria Garzaro, la società di Nicola Turco ha sondato il terreno estero per cercare un rinforzo da regalare a Guido Malcangi. La scelta è caduta sulla centrale classe 1995, che ha iniziato i suoi primi passi nella squadra della provincia in cui è nata, Fujian, per poi disputare l'ultima stagione al Guangdong Evergrande. Zheng Yixin ritrova in Italia la squadra che l'ha eliminata dal recente Mondiale per Club, ovvero l'Imoco Volley Conegliano. Per lei anche una medaglia d'oro ai Mondiali Under 23 del 2013 a Brno, in Repubblica Ceca.

La Volalto 2.0 comunica inoltre che vuole regalarsi un altro colpo di mercato a partire dal 1º febbraio. Si cerca un martello, in grado di essere impiegato da schiacciatrice o eventualmente da opposto.