Casalmaggiore chiede aiuto: "Non siamo in grado di sostenere la Serie A1"

L'allarme è stato lanciato con una conferenza stampa su Facebook

di

GIACOMO MAGNANI

La VBC èpiù Casalmaggiore è a rischio chiusura? Difficile trovare la risposta a questa domanda, certo è che la situazione pandemica e le complicazioni finanziarie hanno reso ancora più ardua la sopravvivenza di una realtà pallavolistica che nel weekend festeggerà i cinque anni del trionfo in Champions League del 10 aprile 2016.

Luciano Toscani non usa mezzi termini: "Ad oggi non siamo in grado di programmare l’allestimento di una rosa di Serie A1. Dopo i primi sondaggi con imprenditori locali e provinciali tra Casalmaggiore e Cremona, non abbiamo certezze e non abbiamo la possibilità di iscrivere la società in una categoria in cui i budget stanno esplodendo. In buona sostanza, se nelle prossime settimane non riusciamo ad inventarci qualcosa, chiudiamo. Questo è un messaggio per chiunque voglia darci una mano".

Una conferenza stampa aperta dal presidente Massimo Boselli (fiancheggiato dal direttore generale Giovanni Ghini) che si è mostrato indispettito dalla scarsa collaborazione delle altre società di Serie A1 a consentire alla VBC di smaltire le positività al Covid e disputare così gli ottavi di finale: "Non ho visto grande impegno da parte delle altre società nel cercare una soluzione per farci giocare, mentre noi abbiamo aspettato tutti durante la stagione regolare: l’unica soluzione è stata toglierci dalle scatole".

Le priorità della VBC resta quella di portare avanti la sua storia e il progetto, possibilmente senza traslocare da quella che ormai è diventata la propria casa, ovvero il PalaRadi di Cremona. Per rendere fattibile tale situazione, è necessario però che entri al più presto un nuovo main sponsor in grado di garantire la tenuta economica necessaria per il palcoscenico a cui si ambisce, ovvero la Serie A1. Tra le altre opzioni, anche quelle di un trasferimento a Viadana.