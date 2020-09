Casalmaggiore, che sorpresa! Lloyd è incinta

Ecco il proverbiale fulmine a ciel sereno in casa VBC èpiù Casalmaggiore. Attraverso un comunicato ufficiale, la società di Massimo Boselli ha annunciato che "la capitana della VBC Casalmaggiore, Carli Lloyd, è incinta. Completate tutte le analisi di rito e accertata la gravidanza in corso la palleggiatrice USA, con la società, ha comunicato la notizia allo staff tecnico e alle compagne di squadra. Nei prossimi giorni l’atleta si confronterà con il suo ginecologo di fiducia e con il medico sociale sul prosieguo delle attività sportive. Naturalmente la VBC Casalmaggiore augura a Carli Lloyd una gravidanza serena ed è al fianco del proprio capitano". Inevitabile ritorno sul mercato per le rosa, che avevano appena completato il roster con Elitsa Vasileva.